«طرق متوهجة» في أستراليا للحد من الحوادث

تعتزم ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية إنشاء مشروع الطرق المتوهجة، بعد أن أظهرت تجربة استمرت ستة أشهر أن الطرق السريعة المتوهجة تساعد في الحد من الحوادث.

وأدت تجربة تقنية التوهج على امتداد 200 متر من ممر بولي الشهير إلى انخفاض بنسبة 67% في حوادث التصادم الليلية، وفقاً لتصريح مسؤول في هيئة النقل في نيو ساوث ويلز، وهي الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أستراليا.

وتمتص علامات الطريق المتوهجة ضوء الشمس، وتخزنه خلال النهار، ثم تشعه ليلاً. ويقال أيضاً إن هذا الطلاء مناسب لمسارات الدراجات، وأرصفة المشاة، وممرات الهبوط والإقلاع في المطارات، ومواقف السيارات، والأماكن ذات الإضاءة المحدودة.

وتم اختيار ممر بولي الجبلي، الذي يقع على بعد نحو 75 كيلومتراً جنوب شرق سيدني، نظراً لوعورة انحداره وانحنائه الحاد، بعد أن أظهرت البيانات أنه شهد 125 حادثاً خلال 12 شهراً حتى 30 يونيو 2024.