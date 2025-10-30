السعودية.. تعديلات الجديدة على تأشيرة العمرة

أجرت وزارة الحج والعمرة السعودية بعض التعديلات الخاصة بتأشيرات العمرة، تتضمن إلغاء التأشيرة بعد مضي مدة 30 يوماً من تاريخ إصدارها في حال لم يسجل المعتمر الدخول إلى المملكة العربية السعودية، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وسيجري تقليص مدة سريان صلاحية التأشيرة من 3 أشهر إلى شهر واحد من تاريخ الإصدار، في حين لم يطرأ أي تغيير على صلاحية مدة الإقامة عقب وصول المعتمر للسعودية إذ ما تزال المدة ذاتها 3 أشهر، وفقاً للمصادر ذاتها.

وذكر مستشار اللجنة الوطنية للعمرة والزيارة أحمد باجعيفر لـ"العربية.نت" أن القرار الذي يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل بأنه يأتي ضمن استعدادات وزارة الحج والعمرة السعودية للزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد المعتمرين لا سيما بعد انتهاء فصل الصيف، وانخفاض درجات الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لضمان عدم تكدس أعداد كبيرة من المعتمرين في وقت واحد في المدينتين المقدستين.