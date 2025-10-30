هيئة الدواء التايلاندية تسحب «صوغة تايلاند» بسبب تلوث ميكروبي

أعلنت هيئة الغذاء والدواء التايلاندية سحب الدفعة رقم (000332) من منتج Hong Thai – Herbal Inhaler Formula 2 المعروف تجارياً باسم «صوغة تايلاند»، بعد أن أظهرت الاختبارات المخبرية عدم مطابقة المنتج لمعايير السلامة الميكروبية.

وقالت الهيئة في بيانها إن القرار جاء عقب اكتشاف تجاوزات في العدّ الميكروبي الكلي ووجود خمائر وعفن داخل بعض العينات من الدفعة المذكورة، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سحبها من الأسواق المحلية والدولية.

في المقابل، أوضحت شركة الأعشاب التايلاندية «هونغ تاي» المنتجة للمنتج أن التلوث يقتصر على الدفعة رقم (000332) فقط، وأن بقية الدُفعات آمنة ومتوافقة مع المعايير الصحية، مشددةً على أن عمليات الإنتاج والتوزيع مستمرة كالمعتاد ولم يتم تعليقها.

ويحظى المنتج العشبي التايلاندي بشعبية واسعة بين المستهلكين في الإمارات، حيث يُستخدم كحل سريع للتخفيف من الزكام والصداع ودوار السفر.

توصيات للمستهلكين

دعت هيئة الغذاء والدواء التايلاندية جميع المستهلكين إلى:

- التوقف الفوري عن استخدام المنتج في حال كان من الدفعة رقم (000332).

- التحقق من رقم الدفعة المدون على العبوة قبل الاستعمال.

- الإبلاغ عن أي عبوات مشتبه بها إلى الجهة الصحية المحلية المختصة