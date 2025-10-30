القبض على 5 مشتبهين جدد في سرقة متحف اللوفر

ذكرت إذاعة آر.تي.إل الفرنسية اليوم الخميس أنه تم إلقاء القبض على خمسة مشتبه بهم آخرين في قضية سرقة متحف اللوفر.

وأفادت قناة بي.إف.إم التلفزيونية في وقت سابق من اليوم بأنه تم اعتقال شخص آخر في باريس في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء ويشتبه في أن هذا الرجل كان موجودا في مسرح الجريمة يوم 19 أكتوبر عندما وقعت السرقة.

و حسب (رويترز) قال المدعي العام في باريس أمس إن رجلين تم اعتقالهما قبل أيام «اعترفا جزئيا» بتورطهما في عملية السرقة.