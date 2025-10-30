الأرجنتين تُصدر قطعة نقدية تكريماً لهدف مارادونا في كأس العالم 1986

كشف البنك المركزي الأرجنتيني، أمس، عن قطعة نقدية تذكارية احتفاء بالهدف الشهير للراحل دييغو مارادونا في مرمى إنجلترا خلال كأس العالم 1986 بالمكسيك.

ويُظهر وجه القطعة الفضية المحدودة الإصدار كرة قدم، فيما يصوّر ظهرها هجمة مارادونا التي انطلقت من منتصف ملعبه، حيث راوغ خمسة لاعبين وسجل «هدف القرن» في ربع النهائي.

وخلال نفس المباراة سجل مارادونا صاحب القميص رقم 10 هدفاً بيده بقي في الذاكرة، قبل أن يقود منتخب بلاده نحو التتويج باللقب الثاني في تاريخها.

وأوضح البنك أنه أصدر 2500 نسخة من هذه القطعة التذكارية التي يبلغ وزنها 27 غراما، وأن «قطعًا ذهبية بتصميم مشابه قد تم سكّها أيضاً وستُطرح للبيع على المستوى الدولي».

وأثار تقديم القطعة النقدية ردود فعل سلبية على شبكات التواصل، لسبب أن منشور البنك المركزي أغفل ذِكر اسم مارادونا.