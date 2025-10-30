ماذا تفعل بجسمك 100 غرام من الشوفان ؟

ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم بتناول الشوفان لأن خصائصه المضادة للأكسدة تساعد على تنظيم مستوى ضغط الدم.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لهيئة حماية المستهلك (روسبوتريبنادزور)، يُعتبر الشوفان من أكثر الحبوب فائدة للصحة بفضل محتواه العالي من الألياف، ما يساعد على تنظيم وظائف الأمعاء. وتحتوي 100 غرام من الشوفان على أكثر من 250% من الحاجة اليومية للجسم من المنغنيز، وهو عنصر ضروري للحفاظ على صحة الأنسجة الضامة والغضاريف والعظام.

ويُعد الشوفان غنيا أيضا بمجموعة فيتامينات B، التي تساهم في تحسين صحة الجهاز العصبي، وتعزيز عملية الأيض، ومساعدة الخلايا على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة، بالإضافة إلى إبطاء علامات الشيخوخة. وللحفاظ على مرونة الجلد وصحته، ينصح بتناول حوالي 150 غراما من الشوفان يوميا.

وحسب وكالة «نوفوستي» أشار خبراء الهيئة إلى أن الشوفان الذي يُطهى لمدة 15 إلى 20 دقيقة يحتفظ بالمزيد من العناصر الغذائية ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. أما الشوفان سريع التحضير، فيجب التأكد من خلوه من السكر والمواد الحافظة لتحقيق أقصى فائدة صحية.