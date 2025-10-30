لماذا نشعر بالبرد أكثر كلَّما تقدَّمنا في السنّ ؟



كشفت الطبيبة إيليز دالاس الأسباب المحتملة لازدياد الشعور بالبرد مع التقدم في السن، مقدمة بعض الحلول للحفاظ على الدفء خلال فصل الشتاء.

ومن المعروف أن تباطؤ عملية الأيض يسهم بازدياد الشعور بالبرد مع التقدم في السن.

وأوضحت دالاس، أن عملية الأيض تتباطأ مع التقدم في السن بسبب انخفاض كتلة العضلات الخالية من الدهون والتغيرات الهرمونية.

كما أن وظيفة الغدة الدرقية تتراجع، ما يقلل معدل الأيض وإنتاج الحرارة، وفقا لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وأضافت دالاس أن التغيرات في الغدد الكظرية تؤثر على الهرمونات وسكر الكورتيزول، ما يؤثر على توازن الطاقة وتنظيم الحرارة في الجسم.

ويفقد الأفراد الكثير من العضلات والدهون بسبب التقدم في السن، ما يضعف قدرة الجسم على الاحتفاظ بالحرارة.

وشرحت دالاس أن «كتلة العضلات تنخفض، مما يقلل إنتاج الحرارة، كما تنخفض الدهون تحت الجلد فيضعف العزل الحراري، وتنتقل الدهون من الأطراف إلى مناطق مركزية في الجسم، مما يؤثر دفء الأطراف».

وبينت دالاس أن التقدم في العمر يجعل الأوعية الدموية أكثر صلابة، ويقل استجابتها للتوسع الوعائي، كما تتباطأ الدورة الدموية في الأطراف، ما يعيق توصيل الحرارة، ويضعف تنظيم تدفق الدم عبر الجهاز العصبي اللاإرادي.

وتزيد الأمراض المزمنة، مثل قصور الغدة الدرقية، وفقر الدم، والسكري الحساسية تجاه البرد لدى كبار السن، وتؤثر على قدرة الجسم على إنتاج الحرارة وتوزيعها.

وأوضحت الطبيبة أن قصور الغدة الدرقية يقلل إنتاج الحرارة الأساسية، بينما يؤثر فقر الدم على توصيل الأكسجين إلى الأنسجة.

وأضافت أن السكري يمكن أن يسبب اعتلال الأعصاب الطرفية وتلف الأوعية الدموية، مما يضعف الإحساس بالحرارة. كما يعيق فشل القلب تدفق الدم إلى الجلد والأطراف.

ونصحت دالاس بارتداء الملابس الثقيلة، وارتداء القبعات والقفازات والجوارب.

وتوصي بضبط حرارة المنزل عند 20 درجة مئوية على الأقل، واستخدام البطانيات الكهربائية، أو قوارير الماء الساخن، والتأكد من إغلاق النوافذ والأبواب.

ويجب الحرص أيضا على تناول الوجبات الدافئة بشكل منتظم، وشرب ما يكفي من الماء، والحرص على تنشيط البدن داخل المنزل لتحفيز الدورة الدموية.