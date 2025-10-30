البرازيل تعرض ستاد كرة قدم شهيراً للبيع لتسديد ديونها

أعلنت سلطات مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عن طرح ملعب ماراكانا الأسطوري للبيع، في محاولة لتغطية جزء من ديونها المتراكمة.

ويُعدّ الملعب أحد أبرز المعالم الرياضية في العالم، إلا أن تكاليف صيانته الباهظة جعلت منه عبئا ماليا متزايدا على السلطات المحلية.

ويتمتع الملعب بتاريخ حافل، استضاف خلاله نهائيات كأس العالم، وكوبا ليبرتادوريس، وكوبا أمريكا، كما كان لسنوات طويلة المقرّ المشترك لقطبي المدينة فلامنغو وفلومينينسي.

واحتضن ملعب ماراكانا مباريات المنتخب البرازيلي، البطل التاريخي لكأس العالم، وارتبط اسمه بأحداث كروية خالدة، منها خسارة كتيبة «السامبا» لقب مونديال 1950 ضد أوروغواي أمام جماهيرها.

وأوضحت صحيفة «آس» الإسبانية أن حكومة ولاية ريو تسعى إلى بيع الملعب بسعر مبدئي يبلغ 320 مليون يورو، في إطار خطة لتسديد جزء من ديونها الضخمة تجاه الحكومة الفيدرالية.

وقد وصفت الإدارة الإقليمية عملية البيع بأنها «عاجلة»، ليس فقط بسبب العائد المالي المنتظر، بل أيضا لتقليص الخسائر التشغيلية، إذ تُقدَّر تكلفة تشغيل الملعب بنحو 160 ألف يورو لكل مباراة.

وأشارت إلى أن ناديي فلامنغو وفلومينينسي أبرز المرشحين لشراء الملعب، إذ يستخدمه الفريقان حاليا كمقرّ رئيسي لمبارياتهما.

ويملك فلامنغو مشروعا لبناء ملعب جديد خلال السنوات العشر المقبلة، إلا أن طرح ماراكانا للبيع قد يغير خططه، ويمنحه فرصة امتلاك الاستاد التاريخي.

أما فلومينينسي فيبدو أبعد عن فكرة الانتقال، إذ يمتد عقده الحالي لاستخدام الملعب حتى عام 2044، بينما يجري فلامنغو مباحثات مع بلدية ريو لإنهاء الاتفاق قبل هذا الموعد.