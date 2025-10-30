اشترتها الأم عن الإنترنت .. فرشاة تنظيف تتسبب في خلع شعر طفلة

اشتكت أم بريطانية من تعرض ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات لحادث مؤلم بعد أن اقتنَت جهاز تنظيف كهربائي من موقع على الانترنت، إذ تسبب الجهاز في نتف جزء كبير من شعر الطفلة بمجرد إخراجه من العلبة.

وأوضحت الأم، إيمي، البالغة من العمر 36 سنة، أنها اشترت الجهاز المعروف مقابل أربعة جنيهات إسترلينية بغرض تسهيل أعمال المنزل، لكنها فوجئت بأن الفرشاة اشتغلت تلقائياً وسحبت شعر ابنتها، ما ترك بقعة صلع واضحة على رأسها.

وعقب الحادث، قامت الأم بفحص رأس الطفلة فوجدت كمية الشعر المتساقط ملتصقة بالفرشاة، ما أصابها بصدمة كبيرة، فيما شعرت الطفلة بألم شديد لاحقاً، بحسب ما نقلت صحيفة «مترو».

وتقدمت الأسرة بشكوى إلى سلطات التجارة في نورفولك، التي أكدت سحب المنتج من السوق البريطاني وإجراء مراجعة شاملة للتعليمات والتحذيرات الخاصة به.

وأثار الحادث تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الجمهور عن صدمته وحزنه من تعرض الطفلة لصدمة جسدية ونفسية، مطالبين بتشديد الرقابة على الأجهزة الكهربائية للأطفال.

وأكدت الأم أنها رفضت عرض التعويض المالي الذي قدمته منصة البيع المعروفة بقيمة 1,500 جنيه إسترليني، مؤكدة أنها لا تريد لأي طفل آخر أن يعاني ما تعرضت له ابنتها.

