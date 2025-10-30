مصريون يعثرون على بقايا تمساح من عصر الديناصورات عمره 80 مليون سنة

أعلن فريق بحثي مصري من جامعة المنصورة عن اكتشاف نوع جديد من التماسيح يعود إلى عصر الديناصورات، أي منذ نحو 80 مليون عام.

وجاء الاكتشاف في صحراء مصر الغربية، ولاقى إشادة من المسؤولين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تقديرًا للجهود العلمية التي بذلها فريق مركز الحفريات الفقارية.

وأطلق الفريق العلمي على النوع الجديد اسم «واديكسوس كسابي»، ويُعد الأقدم ضمن أفراد عائلة «الديروصيرودات»؛ وهي فصيلة بحرية نجت من الانقراض الديناصوري وازدهرت بعده.

ويعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة في إعادة رسم خريطة تطور الزواحف العملاقة على كوكب الأرض؛ ما يفتح أفقا جديدا لفهم تطور الحياة البحرية خلال تلك الحقبة الزمنية.

وقاد الدكتور هشام سلام، أستاذ الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، الفريق العلمي، الذي اكتشف بقايا «واديكسوس كسابي» في منطقتين بالصحراء الغربية، وهما الواحات الخارجة وباريس في محافظة الوادي الجديد.

وتضمنت الحفريات أجزاء من جماجم وخطوم لعدد من التماسيح، ترجع إلى أربعة أفراد في مراحل عمرية مختلفة؛ ما يعكس تنوعا بيئيا وتاريخيا مهما.

وأشار الدكتور سلام إلى أن هذا الاكتشاف يمثل علامة فارقة في تاريخ الحفريات المصرية، مؤكدا أنه يُسهم في تسليط الضوء على كنوز الصحراء الغربية التي تختزن أسرارا من العصور القديمة، حيث استخدم الفريق البحثي تقنيات التصوير المقطعي ثلاثي الأبعاد للكشف عن تفاصيل تشريحية دقيقة.

وساعد التصوير ثلاثي الأبعاد في إعادة بناء الجمجمة؛ ما كشف عن سمات انتقالية توضح مرونة الزواحف في التكيف مع التغيرات البيئية.

