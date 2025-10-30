جوارب ذكية لمرضى السكري تنشط الأعصاب وتعيد الإحساس بالقدم

أعلنت شركة Mynerva السويسرية عن تطوير جوارب ذكية تستخدم التنبيه الكهربائي لاستعادة الإحساس في القدمين لمرضى السكري.

وطور باحثون في الشركة جوارب ذكية تحمل اسم Leia، صُممت خصيصا لمواجهة الاعتلال العصبي السكري، وهو مرض يؤثر على أعصاب الساق ويُفقد مرضى السكري الإحساس بالقدم أثناء المشي، ما يزيد من خطر السقوط والإصابات.

وتحتوي الجوارب على مجموعة متكاملة من المستشعرات التي تتابع مناطق القدم وتقيس القوة المطبقة على الأرض أثناء المشي. ويعمل معالج مزود بالذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات وتحويلها إلى نبضات كهربائية تنقل عبر أقطاب موزعة على نسيج الجوارب لتنشيط النهايات العصبية الخاملة، مما يسمح للمستخدم باستشعار خطواته بدقة.

والجوارب مخصصة لكل مستخدم لضمان ملامسة الأقطاب للمناطق الصحيحة، ويمكن غسلها كأي قطعة ملابس عادية دون الحاجة إلى عناية خاصة.

ونجحت الشركة في جذب تمويل لتسجيل براءة اختراع والحصول على شهادة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وتخطط لاختبار فعالية الجوارب في منع قرح القدم واستعادة الوظائف العصبية بالكامل. ومن المتوقع أن تُطرح الجوارب تجاريا في عام 2027.