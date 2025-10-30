وفاة رضيع بعد رميه من الطابق الرابع على يد شقيقته

لقي مولود حتفه في حادث مأساوي بقرية فاسيلييفو الروسية، بعدما ألقت به أخته البالغة 5 سنوات من نافذة الطابق الرابع من ارتفاع 12 متراً، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

ووقع الحادث بعد أن تُرك الطفلان بمفردهما في المنزل على يد والدتهما، بينما كان والدهما في العمل.

وأبلغ أحد المارة عن سماع صراخ الطفلة الصغيرة من نافذة الشقة، قبل أن يُعثر على المولود فاقدًا للحياة على الأرض.

ووصف الشهود المشهد بالصادم، مؤكدين أن «ركبهم ارتخت» من هول المنظر. وأكدت فرق الطوارئ وفاة الرضيع البالغ 21 يوماً في مكان الحادث، بحسب ما نقلت صحيفة «ميرور».

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح قضية جنائية حول الحادث، وأوضحت السلطات أن الأم قد تواجه تهماً جنائية، فيما يدرس المحققون ما إذا كانت تصرفات الطفلة الصغيرة ناجمة عن «غيرة» من قدوم المولود الجديد.

كما يشمل التحقيق أسباب ترك الأطفال بدون مراقبة، وما إذا كانت هناك عوامل أخرى ساهمت في وقوع هذه المأساة.

من جانبه، قال مسؤول منطقة زيلينودولسك، ميخائيل أفاناسييف: «يجري التحقيق في الحادث حالياً من قبل سلطات إنفاذ القانون. أقدم تعازيّ لعائلة المتوفى، وأحث جميع الآباء على توخي الحذر وعدم ترك أطفالهم بمفردهم تحت أي ظرف».