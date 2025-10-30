السجن 50 عامًا لأمريكية سمَّمت زوجها بـ«قطرة العين»

أصدرت محكمة أمريكية حكمًا بالسجن 50 عامًا على امرأة تبلغ من العمر 53 عامًا، بعد إدانتها بقتل زوجها السابق ببطء باستخدام قطرات العين، ثم إخفاء جثته داخل وحدة تخزين في ولاية إلينوي.

وشغلت القضية الرأي العام في الولايات المتحدة والتي تعود إلى مارسي إل. أوغلزبي، التي وُصفت بأنها "قاتلة ملتوية" بعدما ثبت أنها سمّمت شريكها، ريتشارد يونغ، رئيس الشرطة السابق، وشاهدته وهو يعاني حتى الموت.

وبحسب ما نقلته مجلة القانون والجريمة (Law & Crime)، فقد أدان القضاء أوغلزبي بتهم القتل والاعتداء المشدد، مع احتساب 326 يومًا أمضتها في الحبس الاحتياطي.

وتم العثور على رفات يونغ داخل وحدة تخزين استأجرتها أوغلزبي، ما كشف بداية خيوط الجريمة.

وأشارت التحقيقات وفقًا لصحيفة "ميرور"، إلى أن أوغلزبي استخدمت رباعي هيدروزولين، وهو مكوّن في قطرات العين المتاحة دون وصفة طبية، لتسميم طعام وقهوة الضحية على مدار عام كامل، بمساعدة امرأة أخرى تُدعى كارين دوبيت، التي حصلت لاحقًا على صفقة مع الادعاء مقابل شهادتها.

وزعمت أوغلزبي أن شريكها توفي نتيجة إصابته بكوفيد-19، وأنها احتفظت بجثته لأن رغبته كانت أن يُدفن في "مقبرة هندية"، لكنها لم تعرف كيف تنفذ وصيته، وفقا لتقارير المحكمة.