أرض التنوع البيئي

تحتضن محمية بحيرة القدرة الصحراوية في دبي مزيجاً فريداً من الطبيعة البرية والحياة الفطرية التي تنبض بالحيوية. وتعتبر المحمية من أبرز الوجهات البيئية في دولة الإمارات، التي تعيش فيها غزلان الجبال العربية، وتتحرك بكل حرية وأمان، لتشكل لوحة بصرية تعكس التوازن البيئي الذي تسعى دبي للحفاظ عليه.

ويُعدّ موقع بحيرات القدرة جزءاً من محمية المرموم للحياة الفطرية، التي تُعتبر أكبر محمية غير مسوّرة في الإمارات، وتضم تنوعاً بيولوجياً نادراً، يشمل أكثر من 200 نوع من الطيور، ونحو 40 نوعاً من الحيوانات البرية، من بينها الغزلان، والثعالب الرملية، والأرانب البرية.