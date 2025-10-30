3000 مشارك في سباق «ميرال الوردي»

شهدت جزيرة ياس النسخة الثانية من سباق «ميرال الوردي» الذي نظمته «ميرال»، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك ومشاركة من مختلف الأعمار والمستويات. وجاء تنظيم السباق تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، في إطار التزام «ميرال» بنشر الوعي الصحي وتشجيع أساليب الحياة النشطة، ودعم الجهود المجتمعية لتعزيز الوقاية والكشف المبكر.

وجمعت الفعالية التي انطلقت من أمام عالم وارنر براذرز - جزيرة ياس، أبوظبي، بين مختلف شرائح المجتمع من عشاق الرياضة والعائلات والمتطوعين، في مبادرة تهدف إلى الاحتفاء بقوة وإرادة المصابين بسرطان الثدي في مواجهة المرض، وتعزيز روح التضامن مع أسرهم ودعمهم معنوياً. كما تضمنت الفعالية أنشطة توعوية وجلسات تفاعلية للعائلات، لتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي أسلوب حياة أكثر صحة وتوازناً.

ويأتي تنظيم سباق ميرال الوردي تأكيداً للدور المجتمعي الذي تضطلع به «ميرال» في دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في أبوظبي، ونشر الوعي الصحي كجزء من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية.