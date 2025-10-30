50عملاً فوتوغرافياً في معرض «حارسات الصور»

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون معرض «حارسات الصور»، من الثامن من نوفمبر المقبل حتى 26 أبريل 2026، في رواق الفوتوغراف وهو أحدث مباني المؤسسة الفنية.

ويضم المعرض أكثر من 50 عملاً فوتوغرافياً لـ17 فناناً ومجموعة فنية، متخذاً من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون مصدراً للأعمال المعروضة التي تضيء على المشهد الاجتماعي والسياسي خلال العقود الستة الأخيرة، وعلى عمليات التحديث والتخلص من آثار الاستعمار التي غالباً ما كانت متسارعة ومتشظية.

واستُوحي عنوان المعرض من عمل الفنانة زينب سديرة «حارسات الصور» الذي تسلط فيه الضوء على الجهد الشخصي المطلوب لحفظ الذاكرة، وإعادة تشكيلها باستمرار، وتتناول تعقيدات الشتات، منطلقة من دور المرأة المحوري في حفظ الموروث البصري، ودور الصورة كشاهد ووسيلة للمقاومة.

ومن بين فناني المعرض: أمينة زبير، وباني عبيدي، وبسمة الشريف، وهراير سركيسيان، وقادر عطية، وخديجة ساي، ولطيف العاني، وريكا نوغوشي، ورشيد مهدي، ورولا حلواني، ورشدي أنور، ومحمد كاظم، ليشكل المعرض في مجمله رحلة بصرية وعاطفية تمتد عبر القارات والأجيال، وهو من تقييم رئيسة قسم القيّمين في المؤسسة، جيون لي، وندى أماكي وأوسيموديمن إيكوري، مساعدَي القيّمة، بالتعاون مع ثريا كريديه، وشهد مرشد، من قسم المقتنيات في المؤسسة.

