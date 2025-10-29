حريق في مركب سياحي بالأقصر.. وإخلاء 220 راكبًا بينهم أجانب

نشب حريق في مركب سياحي بمركز ومدينة إسنا جنوبي الأقصر، وتم إخلاء 220 راكبا من بينهم سائحون، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية كانت في طريقها إلى محافظة أسوان بمنطقة أصغون بمركز إسنا.

وذكرت وسائل إعلام مصرية بأن غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق محدود في مطبخ فندق سياحي عائم بمجرى نهر النيل.

وقالت إن قبطان الفندق العائم نجح في السيطرة على حركة المركب العائم بالرسو على مرسى غير رسمي بناحية وابورات المطاعنة بإسنا، وتم إنزال جميع السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، دون وقوع إصابات أو وفيات، وعقب ذلك اشتعلت النيران بالكامل في الفندق العائم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.