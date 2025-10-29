الإعصار ميليسا يضرب جامايكا بعنف والحكومة تعلن البلاد منطقة كوارث

أعلنت حكومة جامايكا أن الجزيرة الكاريبية منطقة كوارث مع استمرار الإعصار ميليسا في ضرب البلاد بعنف.

وقال رئيس الوزراء أندرو هولنس في منشور على منصة إكس إن أولوية الحكومة الأولى دائما هي سلامة ورفاهية كل مواطن جامايكي.

وأضاف أن الأوامر الصادرة تمنح الحكومة الأدوات اللازمة لمواصلة إدارة استجابتنا لإعصار ميليسا.

وتسبب الإعصار ميليسا في أضرار جسيمة في جامايكا بعد وقت قصير من وصوله إلى اليابسة، إذ اقتلع أسطح منازل ومستشفيات، واقتلع أشجارا من جذورها، وأغرق الشوارع بالمياه.

ووفقا للمركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي، ضرب الإعصار الجزيرة الكاريبية برياح مستمرة بلغت سرعتها نحو 295 كيلومترا في الساعة، مصنفا ضمن الفئة الخامسة، وجالبا معه رياحا مدمرة، وأمواجا عاتية، وأمطارا غزيرة.

ولا تزال الحصيلة الكاملة للأضرار غير واضحة، ولم ترد تقارير مؤكدة عن وقوع ضحايا حتى الآن.

ووصل الإعصار إلى اليابسة قرب بلدة نيو هوب على الساحل الجنوبي الغربي لجامايكا، ويعد من أقوى الأعاصير المسجلة في تاريخ المحيط الأطلسي، بحسب المركز الوطني للأعاصير.

ووصف قادة في جامايكا وخبراء أرصاد الوضع بأنه بالغ الخطورة ويهدد الحياة.

وبعد مروره فوق اليابسة، ضعف الإعصار قليلا لكنه ظل خطيرا من الفئة الرابعة، مصحوبا برياح بلغت سرعتها نحو 240 كيلومترا في الساعة، وفقا للمركز.