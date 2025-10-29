«غروكيبيديا» إيلون ماسك تنافس ويكيبيديا.. و«تسرق» منها

أطلق الملياردير الأميركي إيلون ماسك منصة «غروكيبيديا»، المدارة بواسطة الذكاء الاصطناعي، والمنافسة لموسوعة «ويكيبيديا» الإلكترونية الشهيرة.

وقال ماسك، أمس، إن الموقع صار متاحاً الآن، ويضم تصميماً مميزاً بشريط للبحث، ومقالات منقولة من مصادر أخرى. وطورت شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك (إكس إيه آي)، المنصة الجديدة.

وأفاد ماسك على «إكس» بأن «الإصدار رقم 0.1 سيكون أفضل بـ10 مرات، لكن حتى الإصدار رقم 0.1 يُعدّ أفضل من ويكيبيديا»، وذلك على الرغم من أن المستخدمين لاحظوا سريعاً أن بعض المواد المدخلة على المنصة تبدو مقتبسة من مقالات «ويكيبيديا».

وعلى صعيد متصل، أشار موقع «ذا فيرج» التقني إلى أن مدخلات «غروكيبيديا» على جهاز «ماك بوك إير» المحمول التابع لعائلة حواسيب «ماكنتوش» التي تُنتجها شركة «أبل»، يتضمن ملاحظة تفيد بأنه «مقتبس» من «ويكيبيديا».