«داون تاون ديزاين» يعود إلى دبي بأسماء عالمية ومواهب صاعدة

تنطلق في تراس الواجهة البحرية بحي دبي للتصميم، في الخامس من نوفمبر المقبل، فعاليات معرض «داون تاون ديزاين»، الذي يُعدّ من أبرز منصات التصميم المعاصر في الشرق الأوسط، ويجمع بين علامات التصميم العالمية واستوديوهات الإبداع الإقليمية والمواهب الصاعدة.

ويستمر المعرض الذي يقام بالشراكة مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، حتى التاسع من نوفمبر المقبل، ليتيح فضاءً يجمع المبدعين وصُنّاع التصميم، ويُعزّز التعاون وتبادل الخبرات بين القطاعين الإبداعي والتجاري.

ويستقطب المعرض مجموعة مختارة من علامات التصميم العالمية واستوديوهات التصميم الإقليمية، من المواهب الصاعدة إلى الأسماء البارزة في هذا المجال، ما يُرسّخ مكانته منصةً رائدةً في الشرق الأوسط للتصميم المعاصر المميّز.

وقالت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، خديجة البستكي، إنّ عالم التصميم يشهد تحوّلاً متسارعاً، حيث تضطلع دبي بدور محوري في رسم ملامح تطور القطاع، مضيفة: «نحرص في حي دبي للتصميم على توفير منصة حيوية تجمع المبدعين وألمع المواهب التي تتغنّى بها منطقتنا مع أبرز العلامات التجارية العالمية، لبلوغ آفاق جديدة لتبادل الأفكار، ووضع معايير مبتكرة في عالم التصميم والإبداع. ونؤكد التزامنا بمواصلة دورنا الريادي في دعم الاقتصاد الإبداعي، والإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية في قطاع التصميم 2033، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للتميّز والابتكار في التصميم».

وتشمل دورة هذا العام مجموعة واسعة من الأثاث والإضاءة والأسطح والمنسوجات وإكسسوارات المنزل، إضافة إلى التصاميم محدودة الإصدار من مختلف أنحاء العالم. وإلى جانب البرنامج الغني بالنقاشات والمنتديات والمتاجر الإبداعية المؤقتة، يترقّب الزوار عودة قسم «إيديشنز للفنون والتصميم».

من ناحية أخرى، قالت مديرة معرض «داون تاون ديزاين»، ميت ديجن - كريستنسن: «على مدار العقد الماضي، شهدنا تحوّل دبي إلى عاصمة حقيقية للتصميم، بفضل الثقة التي تتمتع بها منظومتها الإبداعية المزدهرة. ومع كل عام، يتطور المعرض وينمو، مواصلاً بناء جسور التواصل بين عالمي التصميم والثقافة المعاصرة»، وأضافت: «صممنا تجربة معرض داون تاون ديزاين 2025 هذا العام لتكون مساحة محورها الإنسان، مكرّسة للاكتشاف والتطور والتواصل. يروي برنامج هذا العام قصة صناعة تنضج بطموح وهدف واضحين. وأتطلع بشغف لرؤية هذا التطور ينعكس على أرض الواقع في المعرض، بدءاً من القائمة الاستثنائية للأسماء البارزة في مشهد التصميم الدولي، وصولاً إلى المبادرات المحلية والاستوديوهات والمجموعات الإقليمية التي تحتفي بالحرفية وتدعم التعاون الوثيق، بما يُجسّد قوة سوق التصميم في المنطقة، ويُبرز التنوع والروح التي أصبحت تُميّز مشهد التصميم في دبي».

ويستقطب المعرض هذا العام نخبة من العلامات العالمية، من بينها كارتيل التي تكشف عن أحدث ابتكاراتها في الأثاث الصناعي المميّز، وبولترونا فراو التي تطلق سلسلة من التعاونات، وتقدم أوبيجي هوم تجربة متعددة العلامات التجارية تنغمس في تفاصيل أسلوب حياة راقٍ ومعاصر، فيما تعود هدى لايتنج بمعرض إضاءة أيقوني يحوّل المساحة إلى تجربة فنية حية، وتكشف فينيني عن تركيب زجاجي كهرماني مصمم خصيصاً ليخطف الأنظار، كما يرحب المعرض بمشاركات دولية بارزة للمرة الأولى، من بينها روش بوبوا، ودراجا آند أوريل، وديسالتو، وسيراميكا، وفلو، وبورادا.

وتتصدر المواهب الإماراتية المشهد، إذ يُطلق معرض «مايك» أولى فعالياته في «داون تاون ديزاين»، مقدماً أحدث دفعة من زمالة «أثاث»، المنصة التي تمكّن المصممين الناشئين من استكشاف تصميم الأثاث وريادة الأعمال، ويعود برنامج «تنوين» السنوي للتصميم التابع لمركز «تشكيل»، والذي يدعم التصميم المستدام في الإمارات، بمجموعة جديدة من تسعة مصممين في دورة 2025، بينما يُسلّط «ديزاين سبيس-1971» في الشارقة الضوء على الابتكار في مجال المواد من خلال أعمال المصممتين لينا غالب ونهير زين.

بداية المسيرة

ضمن «داون تاون ديزاين»، يعود معرض المصممين الإماراتيين في نسخته السادسة، بنطاق تنظيمي أوسع، لتعزيز فرص التوجيه والتعريف بالمصممين الناشئين في الدولة. وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، ستستضيف دورة هذا العام المُصممة الشهيرة ندى دبس مرشدةً فنيةً أساسيةً، إذ ستقدّم للمشاركين إرشادات ورؤى مباشرة في بداية مسيرتهم المهنية، إلى جانب خبراء آخرين في مجالات تصميم المنتجات والحِرف والتصنيع والمواد.

