ممر زمني يروي حكاية دبي

وكأنه ممر تاريخي يروي حكاية مدينتنا بين الماضي والحاضر، منذ زمن الأبيض والأسود حتى باقة ألوانها المبهرة، ويُبرز محطات من تطورها وطموحها الذي يعانق السحب ويتجاوز الآفاق.. هنا عرضت بلدية دبي في جناحها في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025 التي تختتم اليوم في مدينة إكسبو، فصولاً من القصة، وملامح من معالم دبي، بداية من برج الساعة ودوارها الشهير، وليس انتهاء ببرواز دبي، وبرج خليفة، والكثير الكثير.