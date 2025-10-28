فلاورد تتعاون مع مؤسسة الجليلة لدعم التوعية بسرطان الثدي في دولة الإمارات

أعلنت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن إطلاق حملتها السنوية "أكتوبر الوردي" في الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، تأكيداً على التزامها المستمر بدعم التوعية بسرطان الثدي وتمكين أفراد المجتمع.

وكجزء من هذه المبادرة، ستتبرع فلاورد بنسبة 10٪ من مبيعات مجموعة "أكتوبر الوردي" الحصرية لصالح مؤسسة الجليلة، لدعم جهودها في مجالات البحث والتوعية ورعاية المرضى.

إلى جانب التبرعات، نظّمت فرق فلاورد في دولة الإمارات سلسلة من الأنشطة المجتمعية الميدانية الهادفة إلى نشر الأمل وتعزيز الوعي خلال الشهر.

فقد انطلقت الحملة بفعالية "Pinktober Ribbon Finale"، التي شارك فيها أكثر من 100 فرد من المجتمع في ورشة عمل لصناعة الشرائط الوردية، رمز الدعم والتضامن مع مصابات سرطان الثدي. وقد تزيّنت الطاولات بتنسيقات ورود من تصميم فريق فلاورد، أضفت أجواءً من البهجة والتفاؤل على المناسبة.

ونظّمت فلاورد ورشة تنسيق ورود بالتعاون مع مجتمع مجلس الأمل، شاركت فيها 30 مصابة وناجية من سرطان الثدي، حيث قمن بتصميم تيجان ورود مستوحاة من حملة التوعية، في تجربة تجمع بين الإبداع والدعم النفسي والاحتفاء بالحياة.

كما نظّمت فلاورد جلسات توعوية داخلية لموظفيها قدّمها مختصون في المجال الطبي، ركزت على أهمية الفحص المبكر وتعزيز الوعي الذاتي، تأكيداً على قناعة الشركة بأن الوعي يبدأ من الداخل.

من خلال حملة "أكتوبر الوردي" لهذا العام، تواصل فلاورد دورها في تحويل الفكر الواعي إلى أثر إيجابي، والوقوف إلى جانب المصابات والناجيات والمؤسسات الرائدة في مكافحة سرطان الثدي.

فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.