دبي ترسم مستقبل الجمال بالابتكار والفرص

افتتحت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي، أمس معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست»، الذي يُعد أكبر حدث دولي متخصص بقطاعات الجمال والصحة والرفاهية في المنطقة، ويستقطب المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 2500 عارض وأكثر من 80 ألف زائر من أكثر من 160 دولة، لتكون النسخة الأكثر عالمية في تاريخ المعرض.

ويواصل المعرض الذي يستمر حتى يوم غدٍ 29 أكتوبر الجاري، ترسيخ مكانته كمنصة عالمية ترسم ملامح مستقبل قطاع الجمال من قلب دبي - المدينة التي تلتقي فيها الابتكارات بالفرص، وتتلاقى فيها التوجهات الصاعدة مع القوة التجارية. وينظَّم المعرض من قبل شركة «ميسي فرانكفورت ميدل إيست»، ليظل الوجهة الأولى لاكتشاف المنتجات وتوسيع الأعمال وتعزيز التعاون العابر للحدود في مجالات العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر والعناية الشخصية والتغليف والتقنية وجودة الحياة.

واطلعت سموّها خلال جولة شملت عدداً من أجنحة الدول والشركات العالمية المشاركة، يرافقها مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، على أهم ما يضمه المعرض التجاري الأكبر من نوعه في المنطقة لقطاع منتجات الجمال والعطور والرفاهية والعناية بالشعر، ويشغل 22 قاعة من قاعات مركز دبي التجاري العالمي، ليكون بذلك أحد أعرق المعارض المتخصصة في هذا المجال، والمواكب للنشاط القوي الذي يشهده قطاع المعارض والمؤتمرات في دبي تماشياً مع مكانتها كمركز رئيس ووجهة عالمية رائدة لهذا القطاع، وما يمثله هذا النشاط الآخذ في الزيادة من أهمية كرافد رئيس يعزز نمو الاقتصاد العالمي بما يهيئه من مجال للشراكة والتعاون ومساعدة المشاركين على اكتشاف أفضل سبل النفاذ إلى أسواق وفرص جديدة.

صناعة متجددة

وقال مدير المعرض في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، رافي رامشندني: «تحوّل معرض بيوتي وورلد ميدل إيست إلى ملتقى عالمي لقطاع الجمال – حيث تولد التوجهات، وتُعقد الشراكات، ويلتقي الإبداع العالمي بتأثير الشرق الأوسط. ومع الفعاليات الجديدة مثل فيرست إيديشنز واستوديو المكياج، وناتشرال نوتس، ونكست إن فريغرينس، ترفع دورة 2025 سقف الإبداع والتفاعل والإلهام في هذا القطاع الحيوي».

أبرز الفعاليات

ومن أبرز فعاليات المعرض هذا العام، منصة الانطلاق نحو الابتكار «فيرست إيديشنز» - التي تُقام في القاعة 6 لتسليط الضوء على ثمانٍ من أبرز العلامات الصاعدة التي تجمع بين العناية المتقدمة بالبشرة وتقنيات الجمال وجودة الحياة الشاملة، وتم اختيارها بعناية من قبل فاليري كامينوف، مؤسسة ومديرة شركة إنترناشونال لاكشري براند كونسلتنسي، لما تحمله من إمكانات واعدة أمام الموزعين وتجار التجزئة والمستثمرين الباحثين عن الفرص القادمة في عالم الجمال.

رقم قياسي

بعد النجاح الكبير في انطلاقها العام الماضي، تعود «بيوتي لايف» برعاية «فريشا» بحلّة أكبر من أي وقت مضى، بهدف تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس، من خلال تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر حصة تعليمية في تصفيف الشعر، إلى جانب عرض و«يلا رايز» المميز. وتشهد المنصة على مدار ثلاثة أيام دروساً مباشرة وعروض تجميل حيّة يقدمها نخبة من أبرز خبراء الشعر والجمال في العالم.

كما تنظم ضمن هذه الفعالية المنصة العالمية الرائدة لقطاع الجمال جودة الحياة «فريشا»، خلال اليوم الأول، عرضاً افتتاحياً من ويلا رايز يسلط الضوء على خبرتها في تلوين الشعر، واليوم الثاني، فعاليات لتصفيف الشعر، بينما يُقام اليوم الثالث، فعاليات بالشراكة مع علامات بارزة مثل «دايسون» ومصفف الشعر العالمي خورخي إكس، الحائز لقب مصفف العام الدولي.

مشاركة عالمية

وعلى مدار ثلاثة أيام، سيقدّم المعرض كبار الفنانين العالميين ومنهم، هانغ فانغو، وبسام فتوح، ونيكي وولف، حيث سيقدمون لزوار المعرض دروساً حصرية حول إطلالات المشاهير وتقنيات التصوير التحريري والتوجهات الثقافية في عالم الجمال، بدعم من أبرز العلامات العالمية.

مستقبل العطور

وللمرة الأولى، يُخصص المعرض هذا العام مساحة متكاملة لمكونات العطور الطبيعية مثل الورد والياسمين والأرغان والعود والباتشولي والحمضيات والتوابل وغيرها، وبالشراكة مع ريسبيرفوما، تجمع هذه المنطقة تسعة من كبار منتجي المكونات العطرية الطبيعية الملتزمين بالاستدامة والتنوّع الحيوي والشراكات المجتمعية.

وفي مبادرة جديدة كلياً، يقدّم المعرض مؤتمر «نكست إن فريغرينس»، وهو منصة تجمع بين كبار العطّارين والمبتكرين وخبراء التحليل لاستشراف مستقبل صناعة العطور. ويضم البرنامج 26 جلسة يشارك فيها أكثر من 80 متحدثاً، بينهم روجا دوف، ومحمد هلال الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد هلال المالكة لعلامات إماراتية فاخرة مثل هند العود وأنفاسك دخون.

كما تعود «كوينتيسنس» كأحد أبرز أركان المعرض لتأسر الزوّار بابتكارات فاخرة نادرة، وتُشكل الوجهة المثالية للمشترين والباحثين عن الأصالة والحرفية. حيث تضاعفت مساحة هذه المنطقة مقارنة مع الدورة السابقة، لتضم أكثر من 100 علامة، منها زيرجوف وهيستوري دي بارفامز وويلتن لندن وريزيرف اون افريك سوسبيرو وبوديسيا ذا فيكتوريوس، إضافة إلى بوهبوكو، الفائز بجائزة أفضل عطر فاخر لعام 2024.

كما تواصل منصة «فرونت رو» دورها كنبض التعليم والإلهام التقني، بعروض حية من علامات عالمية مثل «جي أتش دي»، و«ريفلون»، و«جينوت» «برازيليان سيكرتس» و«أتس أيه تن هيركت»، بينما تعود مسابقة نيل إت، كأبرز تحدٍ فني في المنطقة، بمشاركة علامات مثل براندي نايلز وكريدو وفابي.

«بيوتي بيغنينغز»

بعد نجاحها في عام 2024، تعود منطقة «بيوتي بيغنينغز» لتُبرز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات العناية بالبشرة والعطور والشعر. وتضم المنطقة 18 علامة مبتكرة، منها كي اولال الرائدة في العلاجات القائمة على الإكسوزومات، وايكزوسيوتيكالز المتخصصة في الرفاهية الحسية، وهاي اون لاف لعلاجات الكاربوكسي المنزلية غير الجراحية، وسي أو 2 لفت لتقنيات العلاج بالضوء الأحمر، وبودي غاردز للعناية الفاخرة بالرجال، ومان للعناية بالبشرة وريميليا المعروفة بعلاجات الشعر الأحادية الجرعة.

حفل توزيع الجوائز

تُقام ليلة الجوائز في 29 أكتوبر الجاري في فندق كونراد دبي لتكريم الابتكار والإبداع والقيادة في 17 فئة، من بينها أفضل علامة محلية، وأفضل عطر شعبي وأفضل عطر فاخر، وأفضل علامة مستدامة. ويجمع الحفل نخبة عالمية من روّاد قطاع الجمال والعطور على مستوى العالم.

• فعاليات خاصة ودروس حصرية بدعم من أبرز العلامات العالمية حول التوجهات الثقافية في عالم الجمال.

• المعرض يقدّم هذا العام مساحة متكاملة لمكونات العطور الطبيعية، بمشاركة كبار منتجي العطور في المنطقة والعالم.

• 2500 جهة عارضة من أبرز شركات العالم.

• 160 دولة تشارك في الحدث بأجنحة متخصصة.

• 22 قاعة عرض في توسّع غير مسبوق.

• 18 منطقة خاصة لدعم الشركات الناشئة.