«فارس الإتيكيت» يستعد لدورته الثانية في دبي

أعلنت اللجنة المنظمة لملتقى «فارس الإتيكيت» اكتمال الاستعدادات لانطلاق النسخة الثانية من الملتقى، وذلك يومي السابع والثامن من نوفمبر المقبل في دبي، تحت شعار «ملهمون».

ويأتي إطلاق الموسم الثاني بعد النجاح الذي حققه البرنامج كأول مبادرة عربية من نوعها في مجال «الإتيكيت والبروتوكول» على مستوى الوطن العربي والعالم.

ويمضي البرنامج في موسمه الجديد مواصلاً رسالته في تمكين جيل عربي واعٍ بفنون «الإتيكيت والبروتوكول»، وصقل مهارات المشاركين في مجالات الدبلوماسية والإعلام والقيادة المؤسسية، عبر منظومة تدريبية متكاملة.