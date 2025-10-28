«فستيفال باي».. حفلات تحت النجوم في دبي

أطلق «دبي فستيفال سيتي مول» الموسم الثالث من فعاليات «فستيفال باي»، كاشفاً عن باقة من التجارب الترفيهية والمذاقات العالمية، في أجواء تنبض بالحياة على امتداد الواجهة المائية المفضلة لدى الزوار.

وبالاستناد إلى النجاحات التي حققتها فعاليات «فستيفال باي» في السنوات السابقة، يحتفي الموسم الجديد هذا العام بروح الإبداع والتواصل، من خلال مختلف التجارب التي يقدمها.

وانطلقت فعاليات «فستيفال باي 3» أخيراً في «دبي فستيفال سيتي مول» مع باقة متكاملة من التجارب الثقافية، وخيارات الطعام، والفعاليات والأنشطة التي ترسم ملامح جديدة لمفاهيم الترفيه على الواجهة المائية.

وتعود الفعاليات لتقدّم باقة من مأكولات المطاعم المحلية المحببة في دبي، ضمن أجواء احتفالية، إذ سيكون الذواقة على موعد مع أطيب النكهات وخيارات متنوّعة من علامات تم اختيارها لتجسّد روح الموسم الجديد وطابعه الاحتفالي.

ويقدّم «فستيفال باي» الثالث باقة من الحفلات والعروض الحيّة التي تستمر على مدار الموسم. وتستضيف المنصة الواقعة على الواجهة المائية نخبة من الفنانين الإقليميين والعالميين، مع أنماط موسيقية تتنوّع بين البوب والروك والموسيقى العربية. وعلى خلفية الأفق العمراني الساحر لمدينة دبي، ستكون كل أمسية احتفالية لا تنسى في عالم من الموسيقى والأضواء والأجواء الاجتماعية المتميزة.

وقال مدير إدارة الأصول في الفطيم العقارية، هيثم حجار: «لطالما كان تركيزنا موجهاً نحو تقديم تجارب تتجاوز المفاهيم التقليدية للتسوق والترفيه، وهو ما يبدو جلياً فيما يحمله الموسم الثالث من (فستيفال باي) من فعاليات وأنشطة تجسد رؤيتنا الرامية إلى تخطي المألوف، وجعل كل زيارة إلى وجهاتنا رحلة عنوانها الاكتشاف والتواصل والطابع الاجتماعي والعائلي».

وضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، ستحفل عطلات نهاية الأسبوع بالحفلات الموسيقية الحية، والعروض العائلية العالمية، وعروض الألعاب النارية. وستزداد الأجواء الاحتفالية تألقاً مع عروض تسوّق وتجارب ترفيهية تفاعلية تحافظ على حيوية الموسم وتمنح الزوار أوقاتاً لا تُنسى طوال فترة المهرجان.

ومع حلول موسم الطقس المعتدل، تتحوّل «فستيفال باي» إلى وجهة نابضة بالحياة، إذ يمكن للعائلات استكشاف الأسواق الموسمية، والاستمتاع بالعروض الضوئية، وورش العمل الإبداعية التي تثري الطابع المميز لهذا الوقت من السنة. وسيكون كل ركن من الواجهة المائية نابضاً بالحياة، مقدماً للزوار من كل الأعمار تجارب مميزة.

رحلة تفاعلية

يقدم الموسم الثالث من «فستيفال باي» للزوار رحلة تفاعلية مع «بيوند دبي»، التجربة متعددة الوسائط والفريدة من نوعها التي تحتفي بالتنوع الثقافي العالمي والإبداع المحلي، والمقرر افتتاحها في 2026. وتمتد التجربة داخل قبة مصممة خصيصاً، تضم شاشة بانورامية بزاوية 270 درجة، تنقل الزوّار في رحلة غامرة عبر الضوء والصوت والسرد البصري من جميع الاتجاهات.

هيثم حجار:

• الموسم الثالث من «فستيفال باي» يحمل فعاليات وأنشطة تجسد رؤيتنا الرامية إلى تخطي المألوف.

• كل ركن من الواجهة المائية لـ«دبي فستيفال سيتي مول» سيكون نابضاً بالحياة مقدماً للزوار من جميع الأعمار تجارب مميزة.