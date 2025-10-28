إياد نصار على منصة الاحتفاء في «تطوان السينمائي»

كرّم مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، في افتتاح دورته الـ30 أول من أمس، الممثل الأردني إياد نصار، والمخرج المغربي نبيل عيوش.

وقال رئيس المهرجان أحمد حسني في كلمة الافتتاح: «تتميز هذه الدورة ببرمجة غنية متنوعة، وبحضور ضيوف بارزين من العالم العربي والأوروبي، مع ندوات وورش، وجمهور المدينة في قلب هذا الاحتفال».

وأضاف: «لقد حرصنا على أن يكون المهرجان منصة للسينما والفن، تجمع بين الثقافات، وتعكس قيم الحوار والتضامن، ليبقى مهرجان تطوان أكبر من أي شخص، ويستمر في إشعاعه عبر الأجيال القادمة».

وكان مقرراً إقامة المهرجان هذا العام في أبريل الماضي قبل أن يتأجل إلى أكتوبر، بسبب صعوبات مالية ولوجستية.

ويعرض المهرجان 10 أفلام ضمن مسابقته الرسمية من بينها الفيلمان المغربيان «المرجا الزرقا» من إخراج داوود أولاد السيد، و«سوناتا ليلية» من إخراج عبدالسلام الكلاعي.

كما يعرض أربعة أفلام لتميزها من حيث موضوعاتها ورؤاها الفنية ضمن برنامج «خفقة قلب»، وخمسة أفلام ضمن برنامج «أفلام ذات هالة».

ويقيم المهرجان الممتد حتى الأول من نوفمبر المقبل ندوة بعنوان «راهن أفلام الكوميديا في حوض البحر الأبيض المتوسط»، يتحدث فيها الناقد المصري أسامة عبدالفتاح، والناقد المغربي محمد بكريم.

وعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم الإيطالي «سارق الأطفال» للمخرج جياني أميليو.