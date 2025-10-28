سكان هامبورغ.. الأكثر سعادة في ألمانيا

كشفت نتائج استطلاع جديد أن سكان ولاية هامبورغ الألمانية هم الأكثر رضا عن ظروف حياتهم في ألمانيا.

وبحسب تحليل أعدته جامعة «فرايبورغ» الألمانية، احتلت هامبورغ مجدداً المرتبة الأولى بين الولايات في المؤشر المعروف باسم «أطلس السعادة».

وبحسب الاستطلاع، قيّم المشاركون في هامبورغ مستوى رضاهم عن حياتهم بمعدل بلغ 7.33 نقاط من أصل 10 نقاط، بتراجع طفيف مقارنة بعام 2024.

وجاء في تحليل المؤشر: «سكان هامبورغ ميسورو الحال، كما أن مستوى الشعور بالسعادة متقارب بينهم إلى حد كبير»، وأضاف التحليل أن هامبورغ تقدم أيضاً مستوى جيداً من الخدمات العامة.

وجاءت بعد هامبورغ كلّ من بافاريا وراينلاند-بفالتس (7.21 نقاط لكل منهما)، ثم شمال الراين-ويستفاليا (7.19 نقاط)، وشليزفيغ-هولشتاين (7.12 نقاط)، أما أدنى مستويات الرضا فكانت في بريمن (6.89 نقاط)، وبرلين (6.83 نقاط)، وزارلاند (6.78 نقاط)، وتذيلت القائمة ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن بمعدل (6.06 نقاط).