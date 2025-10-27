الحزن يخيّم على مدينة حلب .. "حبة رمان" تنهي حياة طفل

تحولت لحظة طفولة إلى مأساة في مدينة حلب، حين فقد طفل لم يتجاوز الثالثة من عمره حياته بعد أن علقت حبة رمان في مجرى تنفسه، تاركاً وراءه صدمة وحزناً بين أهالي الحي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الطبيب فهد مسكون الذي حاول إنقاذ الطفل عند وصوله للمستشفى قوله إن الطفل وصل مزرقّ الوجه، بعدما علقت حبة رمان واحدة في مجرى التنفس، ما أدى إلى اختناقه.

وأضاف الطبيب أن جميع محاولاته لإنقاذ الطفل فشلت، بسبب انقضاء وقت طويل على انسداد مجرى التنفس، إذ وصل جسد الطفل بارداً مزرقّاً، ما جعل جميع محاولات الإنعاش تفشل في إنقاذه.

وأظهرت تفاصيل الحادثة، أن والدة الطفل أرادت تقديم الرمان لابنها، لكنها تركته وحيداً وذهبت إلى الحمام، وعادت بعد قليل لتجده ممدداً على الأرض مزرقّاً من الاختناق.

وقال الدكتور فهد مسكون، إن تناول الأطفال الغذاء منفردين يشكل خطراً على حياتهم، خصوصاً إذا تناولوا فاكهة مثل الرمان، مضيفاً أنه لو وصل الطفل إلى المستشفى في الوقت المناسب، لأمكن إنقاذه قبل أن يفارق الحياة.