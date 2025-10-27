بعد شائعات قوية عن زواجهما .. إليسا توضح ووائل كفوري يصمت

عاد الحديث عن شائعات ارتباط الفنانة إليسا والفنان وائل كفوري، إلى الواجهة من جديد، وهي شائعات طالما لاحقتهما على مدار السنوات الماضية، وذلك بعد مشاركتهما سويًا حفلهما الأخير في المملكة العربية السعودية.

ورغم الشائعات المستمرة فإن الثنائي تجمعهما علاقة طيبة وصداقة قوية، إذ كان الاثنان دائمًا يعبّران عن تقدير واحترام متبادل لبعضهما البعض في لقاءاتهما التلفزيونية، وهو ما دفع إلى تزايد الشائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما، خاصة بعد ظهورهما المتكرر سويًا وتبادلهما كلمات المودة على العلن، دون حرج.

ومؤخراً حسمت إليسا الجدل المُثار حول طبيعة علاقتهما، وشائعة الزواج التي تطاردهما متحدثة عن علاقتها بوائل كفوري وذلك بعد نجاحهما في موسم الرياض مؤخرًا، مؤكدة أنها تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ سنوات.

وقالت إليسا في تصريحات تليفزيونية بشأن علاقتها مع وائل كفوري، إنه صديقها منذ سنوات، وأنها تحبه منذ كانا في استوديو الفن، الذي تخرجا منه سويًا، مشيرة إلى أن علاقتهما دائمًا ما تحدث صدى واسعا، معلقة بالقول: «إحنا الاتنين نجوم، وعندنا نفس المستمعين، وبيبحبونا العالم سوا».

بدوره تجاهل وائل كفوري الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع في لقاءاته الصحفية، واختار الصمت، ما زاد من فضول الجمهور ودفع البعض للاعتقاد بوجود ما هو أكثر من مجرد صداقة، ووجود علاقة عاطفية بينهما.