سيارة إسعاف تركية تدهس سائق دراجة قذفته سيارة أخرى

سجلت كاميرات المراقبة لحظات رعب في شوارع إسطنبول حيث دهست سيارة إسعاف سائق دراجة نارية بعد أن قذفته سيارة أخرى.

ووقع الحادث عندما اصطدم دراج بسيارة أمامه أثناء سيره، مما أدى إلى ارتداده وسقوطه على الطريق.

ولم يكن الضوء الأحمر هو ما أنقذه هذه المرة، فبينما كان يرقد على الأرض، مرت فوقه سيارة إسعاف كانت تتجه إلى مكان الحادث نفسه.

والتقطت الكاميرات المشاهد المروعة بتفاصيلها الكاملة، حيث علق الرجل تحت عجلات سيارة الإنقاذ التي يفترض أن تنقذه.