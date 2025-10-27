عصابة إسبانية مختصة بسرقة كراسي المقاهي والمطاعم

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية يوم الأربعاء الماضي أنها ألقت القبض على سبعة أشخاص يشتبه في سرقتهم أكثر من 1100 كرسي من مناطق الجلوس الخارجية في مطاعم ومقاهي في مدريد وبلدية أخرى قريبة في غضون شهرين فقط.

وعملت العصابة المكونة من ستة رجال وامرأة ليلًا لسرقة الكراسي من 18 منشأة مختلفة في مدريد وتالافيرا دي لا رينا، وهي مدينة صغيرة تقع جنوب غرب العاصمة، في شهري أغسطس وسبتمبر.

ونقل موقع "Safe Gate" عن الشرطة، قولها أنه بلغ إجمالي قيمة المسروقات حوالي 60 ألف يورو (69 ألف دولار). وقالت الشرطة إن المشتبه بهم، الذين يواجهون تهم السرقة والانتماء إلى منظمة إجرامية، أعادوا بيع الكراسي في إسبانيا وكذلك في المغرب ورومانيا.

وفي إسبانيا، تترك العديد من المطاعم والمقاهي الطاولات والكراسي، والتي عادةً ما تكون مصنوعة من المعدن أو البلاستيك الصلب، في الهواء الطلق أثناء الليل.