باستثناء الطيور.. في كل الكائنات الحية الإناث تعيش أطول من الذكور

كشفت دراسة جديدة أن الإناث، سواءً كنّ بشرًا أو أي نوع آخر من الثدييات، مثل الرئيسيات أو حتى الحيتان، تعيش أطول من الرجال بمتوسط ​​5.4 سنوات.

وبحثت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ساينس أدفانسز" بقيادة عالمة الرئيسيات جوهانا ستارك، في بيانات أعمار أكثر من 1100 نوع من الثدييات والطيور، سواء في البرية أو في حدائق الحيوان. ووجد الباحثون أنه في حوالي 72% من أنواع الثدييات، عاشت الإناث أطول من الذكور بنسبة 12%. ومن الغريب أن الطيور كانت الحيوانات الوحيدة التي كان العكس فيها صحيحًا: ففي 68% من أنواع الطيور، عاش الذكور أطول من الإناث بنحو 5%.

ويعتقد الفريق أن الكروموسومات مسؤولة جزئيًا على الأقل. ففي الثدييات، يكون الذكور جنسًا غير متجانس، أي أن لديهم كروموسوم X واحدًا وكروموسوم Y واحدًا، بدلاً من زوج متطابق. وفي الطيور، الإناث هي متغايرة الأجناس، حاملة للكروموسومين Z وW. وفي كلا المجموعتين، يميل الجنس المتغاير إلى الموت مبكرًا.

ووجد الباحثون أنه حتى في حدائق الحيوان، حيث لا تضطر الحيوانات للتنافس على الموارد والأرض، استمر متوسط ​​العمر المرتبط بالجنس. فيما في البرية، تتسع الفجوة أكثر بفضل المنافسة ورعاية الأبناء.