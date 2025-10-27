بعد يومين فقط من «أطلس».. «مايكروسوفت» تطلق «إيدج»

أطلقت إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية، مايكروسوفت، إصداراً جديداً من متصفح الإنترنت «إيدج» بإضافة العديد من خصائص الذكاء الاصطناعي، ليصبح شبه متطابق من حيث الشكل مع متصفح الذكاء الاصطناعي «أطلس» من شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي «أوبن أيه.آي».

وأضافت «مايكروسوفت» وضع التشغيل كوبايلوت إلى الإصدار الجديد من «إيدج» ليكون أكثر من مجرد إضافة بسيطة، ويصبح هذا الوضع أكثر من مساعد ذكي ومرن يتبعك أثناء تصفحك للويب.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت أيه.آي، ذراع الذكاء الاصطناعي في مجموعة مايكروسوفت، مصطفى سليمان، المنتج الجديد بهذه المصطلحات في الإعلان. وكتب في منشور الإعلان: «يتطور وضع كوبايلوت في إيدج إلى متصفح ذكاء اصطناعي، يمثل رفيقك الديناميكي والذكي».

ويأتي هذا الإعلان من «مايكروسوفت» بعد يومين فقط من إطلاق «أوبن أيه.آي» لـ«أطلس».