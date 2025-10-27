«يوتيوب»: 8 مليارات دولار لصناع الموسيقى

أعلنت شركة منصة بث الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب» دفع أكثر من ثمانية مليارات دولار للعاملين في صناعة الموسيقى حول العالم، خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يوليو الماضي.

وقال رئيس قطاع الموسيقى العالمي في «يوتيوب»، ليور كوهين: «إعلان دفع ثمانية مليارات دولار (لصناع الموسيقى) دليل على حقيقة أن عائدات الإعلانات والاشتراكات لدينا تعمل بأقصى طاقة.. هذا الرقم ليس نهاية المطاف؛ بل يمثل تقدماً ملموساً ومستداماً في رحلتنا لبناء قاعدة عملاء دائمة لكل فنان وكاتب أغانٍ على الساحة العالمية».

وكشف عن الإنجاز خلال حديثه في أسبوع «بيلبورد» للموسيقى اللاتينية أخيراً.