محمد رمضان يشعل أجواء القرية العالمية لـ 90 دقيقة

أحيا النجم المصري محمد رمضان أولى حفلات الموسم الـ30 للقرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة.

وشهد الحفل، الذي نظم أول من أمس على المسرح الرئيس في قلب القرية العالمية، لوحات استعراضية غنائية، قدمها النجم المصري المعروف بأسلوبه الذي يجمع بين الموسيقى الشرقية والهيب هوب وأسلوب الراب في الغناء، أشعل خلالها حماسة الجمهور في حفل طويل استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة.

وتميز الحفل - الذي كان من إنتاج «روتانا» وبالشراكة مع «الإذاعة العربية 99 إف إم» - باللوحات الاستعراضية التي صاحبت النجم المصري منذ بداية الحفل حتى نهايته.

وقبل استهلال الحفل، أعرب رمضان في لقاء خاص مع الإعلاميين عن سعادته بافتتاح حفلات الموسم الـ30 للقرية العالمية. وقال: «سعيد بافتتاح حفلات هذا الموسم، وأشكر دولة الإمارات، ودبي لكل ما تقدمه في مجال الترفيه». كما توجّه برسائل شكر إلى القيادة في الدولة، قائلاً: «أوجّه تحية خاصة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فهو ملهمنا، وأنا أحب كتبه ومقولاته».

وأطل رمضان بلوحة استعراضية، مفعمة بالحماسة، ليعلن عن انطلاقة حفل محمّل بالأجواء الصاخبة التي ألهبت تفاعل الجماهير التي تجمعت قبل ساعات من موعد الحفل بانتظاره.

وقدم النجم الشاب العديد من الأغنيات الشهيرة له، والتي تفاعل معها الجمهور، ومنها «نمبر وان» و«مافيا» و«رمادونا» و«عربي». كما مازح رمضان الجمهور بمحاولة تقديم قصة تسبق أغنيته الجديدة «نصين»، حيث قال إنه في بداية مسيرته قد وقع في العديد من الأخطاء مع العديد من الأشخاص، معلناً أنه يتوجه إلى كل الغاضبين منه بهذه الأغنية.

وحملت الأغنيات التي قدمها رمضان الإيقاع الشرقي الذي يمتزج مع الهيب هوب، ومنها أغنية «يا حبيبي» التي صور الفيديو كليب الخاص بها في دبي. كما قدم في الحفل بعض الأغنيات التي سبق وقدمها بالتعاون مع فنانين، ومنها أغنية «الساعات الحلوة ما بتخلصش»، التي قدمها بمشاركة الفنانة أنغام، إذ كان «الدي جي» مرافقاً له في الحفل.

ويبقى الجانب الاستعراضي أبرز ما ميز الحفل، إذ حرص النجم المصري على أن يطل على الجمهور بأكثر من إطلالة، فبدأ الحفل مرتدياً معطفاً طويلاً، استبدله بأكثر من إطلالة حملت البصمة العصرية والشبابية نفسها، لاسيما لجهة الإكسسوارات التي يعتمدها وتميز إطلالاته.

أما اللوحات الاستعراضية التي رافقت الفنان، فأضفت على الحفل أجواء مختلفة، خصوصاً أنها كانت تتماهى مع الشاشات التي حملت الصخب نفسه الموجود في الموسيقى.

«عالم أكثر روعة»

جاء حفل الفنان محمد رمضان ضمن سلسلة من الحفلات التي ستواصل القرية العالمية تقديمها في الموسم الـ30، مع نخبة من نجوم العالم العربي والفنانين العالميين، في إطار برنامج يضم أكثر من 40 ألف عرض وفعالية، لترسخ القرية العالمية مكانتها كوجهة استثنائية في عالم الترفيه والثقافة تحت شعار «عالم أكثر روعة».

محمد رمضان:

