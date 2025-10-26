جديد سرقة متحف اللوفر: القبض على مشتبه بهم بالمطار أحدهم كان متجهاً لدولة عربية

قالت المدعية العامة في باريس لور بيكو إن السلطات ألقت القبض مساء أمس السبت على مشتبه بهم في واقعة سرقة مجوهرات التاج الفرنسي من متحف اللوفر في وضح النهار بالقرب من العاصمة الفرنسية، في تأكيد لتقرير سابق نشرته صحيفة لو باريزيان.

وذكرت بيكو اليوم الأحد أن أحد المشتبه بهم أُلقي القبض عليه في مطار شارل ديجول شمالي باريس عندما كان على وشك مغادرة البلاد.

ولم تُحدد في بيانها عدد المقبوض عليهم ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

وكان لصوص سرقوا قطعاً نفيسة تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار من مجموعة متحف اللوفر في 19 الجاري، مما كشف عن ثغرات أمنية أثناء اقتحامهم المتحف الأكثر زيارة في العالم باستخدام رافعة لتحطيم نافذة في الطابق العلوي خلال ساعات العمل، ثم لاذوا بالفرار مستخدمين دراجات نارية.

وترددت أنباء هذه السرقة في جميع أنحاء العالم، مما دفع الفرنسيين إلى مراجعة أنفسهم بشأن ما اعتبره البعض إهانة وطنية.

وذكرت صحيفة لو باريزيان أن الرجلين في الثلاثينات من العمر وينحدران من منطقة سين سان دوني. وأضافت أنهما معروفان للشرطة الفرنسية، وأن أحد المشتبه بهما كان على وشك المغادرة إلى الجزائر.