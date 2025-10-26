الأردن: خطأ في عملية جراحية بسيطة يتسبَّب بوفاة المريض وسجن طبيبين

حكمت المحكمة المتخصصة بالأخطاء الطبية في العاصمة الأردنية عمّان على طبيبين يعملان في أحد المستشفيات الخاصة، بالسجن لمدة 6 أشهر، بعد وفاة مريض نتيجة خطأ طبي في عملية جراحية تعتبر من العمليات البسيطة أو الصغرى.

وفي التفاصيل دخل المريض المستشفى لإجراء استصال لحميّة في الانف، واستمرت العملية لساعتين، وبعد انتهائها، وخلال الافاقة من التخدير، أصيب المريض بصعوبة في التنفس ونوبات توقف للقلب، ما أدى في النهاية إلى وفاته.

وأوضحت اللجنة الطبية العليا الخماسية المتخصصة في الأخطاء الطبية أن ما ارتكبه الطبيبان كان نتيجة قلة الاحتراز، وعدم أخذ السيرة المرضية الكاملة للحالة، وعدم إجراء الفحص السريري الشامل، وعدم استشارة طبيب متخصص في أمراض القلب.

وبعد التقرير الطبي، رأت المحكمة أن هناك إهمالاً طبياً تسبب بالوفاة، وأصدرت الحكم بسجن الطبيبين لمدة 6 أشهر قابلة للاستئناف والتمييز.

ويشير القانون الأردني إلى أن عقوبة الخطأ الطبي المتسبب بالوفاة تتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وقد تتضاعف إذا كان الطبيب تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي، بينما يتم النظر في الفصل التأديبي للطبيب من قبل النقابة إذا تعلق الحكم بأمور تتعلق بالشرف أو الكفاءة المهنية.