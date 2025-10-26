منة شلبي بعد نشر صورتها مع زوجها: "والله ما نعرف إزاي" فماذا ردّ العريس ؟

أكدت الفنانة المصرية منة شلبي نبأ زواجها من زميلها المنتج المصري أحمد الجنايني، مرفقة الخبر بعبارة غريبة قالت فيها "والله ما نعرف إزاي".

وكانت حملة تسريبات حدثت خلال الأيام الماضية عن الحدث قررت بعدها الفنانة المصرية أن تعلنها بشكل صريح، وتنشر صورة تجمعها بزوجها التقطت خلال الساعات الماضية، إذ نشرت منة شلبي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعها بزوجها أحمد الجنايني وهي تحمل جائزة "إنجاز العمر" التي حصلت عليها في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي قبل أيام.

ووضعت منة شلبي قلوباً حمراء مع الصورة، وهو ما تفاعل معه الجمهور موجها التهنئة لنجمته المفضلة.

واكتشف الجميع أن الجنايني كان يتواجد في مهرجان الجونة من أجل دعم زوجته، دون إعلان خبر الزواج، حيث كان يجلس في الصف الأول في جلسة تكريم منة شلبي، دون أن يظهرا معاً أمام الجمهور في المهرجان.

وفي تعليقها الأول على خبر الزواج، كتبت منة شلبي عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" قائلة: "ها وقد أتممنا نصف ديننا.. والله ما نعرف إزاي"، مع إشارة إلى أحمد الجنايني.

فيما علق الأخير على الزواج بعدما كتب قائلاً "إحساس حلو إني أدخل أكتب براحتي بقى ومفيش على راسي بطحة.. وبخصوص إزاي بقى فالحب يصنع المعجزات".

وتلقى الثنائي مئات المباركات من قبل زملائهما في الوسط الفني.