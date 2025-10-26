جرّافات في البيت الأبيض .. ترامب يريد "غرفة ضيوف" ضخمة تسع ألف شخص

وثق مقطع فيديو تم تناقله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عملية الهدم في البيت الأبيض، بهدف بناء قاعة ضيوف ضخمة يريد الرئيس دونالد ترامب تشييدها.

وبحسب ترامب فإنّ هذه القاعة ستُستخدم للعشاءات الكبرى التي تقام على شرف الضيوف المهمّين ورؤساء الدول الأجنبية وكذلك أيضا لسائر المناسبات الكبيرة.

وبحسب وكالة "فرانس برس" فإن الجرافات بدأت في هدم الجزء الواقع في الجناح الشرقي من المقرّ الرئاسي، لتنطلق بذلك إحدى أضخم ورش الإنشاءات في المبنى الشهير منذ أكثر من قرن.

وكان ترامب قد قال في منشور على منصّته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "يسرّني أن أعلن أنّ الأعمال بدأت في البيت الأبيض لبناء قاعة الاحتفالات الجديدة والكبيرة والرائعة".

ومن المقرّر أن تزيد مساحة قاعة الاحتفالات الجديدة عن 8 آلاف متر مربّع، وأن تستوعب ما يصل إلى ألف شخص، في مشروع تُقدّر تكاليف إنجازه بـ 250 مليون دولار.

ووفقا للنماذج المصغّرة للمشروع فإنّ المبنى الأبيض الضخم ذا النوافذ العالية جدا سيُبنى في موقع الجناح الشرقي الحالي حيث تقع عادة مكاتب السيّدة الأولى.

ومن جانبه، أكّد الرئيس الجمهوري أنّ بناء هذه القاعة سيتم تمويله بالكامل من تبرّعات مصدرها بشكل خاص أمريكيون "وطنيون أسخياء وشركات رائعة".