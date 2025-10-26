100 مغناطيس في بطن طفل .. وتحذير من مخاطر التسوق الإلكتروني للأطفال

قام أطباء يوم الجمعة بإزالة 100 مغناطيس عالي الطاقة من أمعاء طفل يبلغ من العمر 13 عامًا في نيوزيلندا كان قد ابتلعها بعد شرائها من موقع تيمو الصيني.

وقال تقرير صادر عن "المجلة الطبية النيوزيلندية" أن الجراحين أجبروا على إزالة أنسجة من أمعاء الطفل، بعد معاناته من آلام في البطن استمرت أربعة أيام.

وقال التقرير أن الطفل "أكد أنه ابتلع ما يقرب من 80-100 مغناطيس عالي الطاقة (نيوديميوم) بأبعاد 5x2 مم قبل حوالي أسبوع". وأضافوا أن المغناطيسات، التي حُظرت في نيوزيلندا منذ يناير 2013، تم شراؤها من منصة التسوق الإلكترونية تيمو. وأظهرت الأشعة السينية أن المغناطيسات قد تكتلت معًا في أربعة خطوط مستقيمة داخل أمعاء الطفل.

وشرح التقرير: "يبدو أن هذه المغناطيسات كانت في أجزاء منفصلة من الأمعاء ملتصقة ببعضها البعض بسبب القوى المغناطيسية". كما أفاد الأطباء بأن ضغط المغناطيس تسبب في نخر (موت الأنسجة) في أربع مناطق من الأمعاء الدقيقة والأعور (جزء من الأمعاء الغليظة) للصبي.

وأجرى الجراحون عملية جراحية لإزالة الأنسجة الميتة واستعادة المغناطيسات، وتمكن الطفل من العودة إلى منزله بعد ثمانية أيام في المستشفى.

وقال معدّو التقرير، بينورا ليكامالاج ولوسيندا دنكان-وير ونيكولا ديفيس: "تُبرز هذه الحالة ليس فقط مخاطر ابتلاع المغناطيس، بل أيضًا مخاطر السوق الإلكترونية على أطفالنا". وأضافوا أن جراحة ابتلاع المغناطيس يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات لاحقة في الحياة، مثل انسداد الأمعاء وفتق البطن والألم المزمن.

وأعربت تيمو عن أسفها لسماع خبر خضوع الصبي لجراحة. وصرح متحدث باسم الشركة في بيان: "أجرينا مراجعة داخلية وتواصلنا مع مجلة نيوزيلندا الطبية للحصول على مزيد من التفاصيل حول القضية".