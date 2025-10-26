بعد واقعة السرقة.. «اللوفر» ينقل مجوهرات إلى قبو شديد الحراسة

بعد خمسة أيام من عملية الاقتحام لمتحف اللوفر في باريس، نقل جزء من مجموعة المجوهرات القيمة بالمتحف إلى بنك فرنسا لأسباب أمنية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أول من أمس.

وذكرت إذاعة «آر تي إل» نقلاً عن مصادر متطابقة أن القطع نقلت تحت حراسة الشرطة إلى خزائن البنك المركزي الفرنسي القريبة. وذكرت قناة «بي إف إم تي في» أيضاً أنه تم تأكيد المعلومات.

وأخلي متحف اللوفر وأغلق الأحد الماضي بعدما اقتحم أربعة لصوص ملثمين معرض أبولو، الذي يضم جواهر التاج الفرنسي المتبقية، وأعيد افتتاح المتحف للزوار بعدها.

وكسر اللصوص خزانتي عرض وسرقوا ثماني قطع من المجوهرات كانت مملوكة لملكات وإمبراطورات فرنسيات، تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو (102 مليون دولار).

ووفقاً لتقرير إذاعة «آر تي إل»، تم إيداع المجوهرات في قبو شديد الحراسة على عمق 26 متراً تحت الأرض، حيث يخزن نحو 90% من احتياطيات الذهب في فرنسا هناك.