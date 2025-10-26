أمهات عرسان «زفة حراير»: بساطة العرس الجماعي تجلب البركة

أكّدت أمهات عرسان شاركوا في النسخة الرابعة من العرس التراثي، التي تُعد النسخة الـ30 من العرس الجماعي «زفة حراير»، أن المبادرة تخفف الأعباء والكلفة عن الشباب المقبلين على الزواج، وتُنمّي لديهم مفهوم أن الزواج يقوم على المسؤولية قبل المظاهر والكلفة، مضيفات لـ«الإمارات اليوم» أن بساطة العرس الجماعي تجلب البركة، وتمنح الزوجين بداية حياة بلا ديون، في أجواء من الفرحة الجماعية.

وجاء تنظيم «زفة حراير» برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتنظيم إدارة التدريب والاستشارات بجمعية النهضة النسائية في دبي.

وتنطلق المبادرة من حرص الجمعية على مساندة الشباب المقبلين على الزواج، والتخفيف من أعبائهم المادية، وتعزيز قيم التكافل والتلاحم الأسري، في تجسيد واضح لالتزام الجمعية بدعم التماسك المجتمعي وترسيخ القيم الوطنية عبر مبادرات تُبرز الموروث الإماراتي، وذلك منذ انطلاق العرس الجماعي الأول عام 2014 وحتى النسخة التي أقيمت أخيراً بمشاركة 20 عروساً وعريساً.

للمرة الثالثة

وحول مشاركتها الثالثة في «زفة حراير»، قالت والدة المعرس راشد سعيد، إنها زوّجت ابنتيها في نسخ سابقة من المبادرة، وتشارك اليوم للمرة الثالثة بتزويج ابنها، مؤكدة أن القرار نابع من قناعة راسخة بأن الزواج لا يحتاج إلى مظاهر أو إسراف، بل إلى نية صادقة وبداية طيبة وتيسير على الجميع.

وأضافت أنها اختارت العرس الجماعي لأنه يُخفف الكلفة، ويُحقق البركة، ويعزز روح التكافل والتواضع، مشيرة إلى أن هذه الخطوة كانت الأفضل لابنها لأنها تمنحه بداية حياة زوجية بلا ديون ولا ضغوط، بل بفرحة جماعية وأجواء جميلة.

وتابعت «رغم أنه ابني الوحيد، إلا أنني فضلت أن أربيه على أن الزواج ليس للتفاخر، بل للاستقرار، وأن القيمة الحقيقية في النية الصادقة وحسن التوكل على الله»، لافتة إلى أن مشاركتها جاءت بعد تجربتين ناجحتين مع ابنتيها، إذ رأت بركة وتيسير هذه المبادرة، معتبرة أن من واجبها أن تكون جزءاً من هذا الخير، خصوصاً في زمن ارتفعت فيه كلفة الزواج وتعثر فيه كثير من الزيجات بسبب المغالاة.

وأشارت إلى أن العرس الجماعي ليس مجرد لحظات فرح، بل مبادرة مجتمعية تُجسد معاني التعاون والبساطة، مشيدة بدعم الدولة للشباب المقبلين على الزواج من خلال الدعم المالي، والبرامج التوعوية، والتسهيلات التي تسهم في بناء أسر مستقرة وتعزّز التكافل الاجتماعي.

محبة وتعاون

من جانبها، قالت والدة المعرس مبارك الكتبي، إن مبادرة «زفة حراير» تتماشى مع أهداف «عام المجتمع» وأجندة دبي الاجتماعية، لأنها تجمع الناس على المحبة والتعاون، وتُخفف عن الشباب وتساعدهم على بدء حياتهم ببساطة وجمال، مؤكدةً أن العرس الجماعي يُعزز فكرة أن الزواج مسؤولية وشراكة وليس مظهراً للتفاخر، فعندما يجتمع الشباب في مناسبة واحدة بكلفة معقولة يتعلمون أن أساس الزواج هو التفاهم وبناء حياة مستقرة بعيداً عن الصرف الزائد.

وأشارت إلى أن هذه التجربة ترسّخ لدى الأجيال أن الفرح لا يُقاس بالمظاهر، بل بالنية الطيبة والاحترام المتبادل، وأن البساطة تجلب البركة، مضيفة أن المبادرة تُعلّم الأبناء أن السعادة لا تُقاس بحجم الصالة أو الذهب، بل بالمودة والرضا، وتغرس فيهم قيماً أصيلة من عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي.

وحول دور الآباء في توجيه أبنائهم نحو حياة زوجية مستقرة، شدّدت على ضرورة أن يكون الأهل قدوة في الحكمة والاعتدال، وأن يزرعوا في أبنائهم أن الزواج مسؤولية وتفاهم وليس مجرد احتفال، مؤكدة أهمية أن يبدأ الشباب حياتهم الزوجية دون ديون أو مبالغات.

أمّا والدة العروس حصة الطنيجي فأكدت أن الخدمات التي يقدمها العرس الجماعي من قاعة وترتيبات وهدايا ومنح مالية للعرسان تسهم في تشجيع الشباب على المشاركة في المبادرات المجتمعية، التي تعزّز في المقام الأول استقرار الأسرة الإماراتية، وتسهم في بناء مجتمع متماسك ومتعاون.

لوحة تمزج الماضي بالحاضر

اتسمت «زفة حراير» بطابع البيئة الإماراتية البحرية، إذ أعيد إحياء ملامح الحياة الساحلية القديمة من خلال الديكورات والأزياء والفقرة البحرية التراثية، لتُشكل لوحة فنية تعكس التراث المحلي بروح عصرية تجمع بين الماضي والحاضر.

• 20 عروساً وعريساً جمعتهم النسخة الـ30 من المبادرة.

والدة المعرس راشد:

مشاركتنا جاءت بعد تجربتين ناجحتين مع ابنتيّ، إذ رأيت بركة وتيسير هذه المبادرة.

والدة المعرس مبارك:

التجربة ترسّخ لدى الأجيال أن الفرح لا يُقاس بالمظاهر، بل بالنية الطيبة والاحترام المتبادل.

والدة العروس حصة:

الخدمات التي يقدمها العرس الجماعي تشجّع الشباب على المشاركة في المبادرات المجتمعية.