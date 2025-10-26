جوليا روبرتس: أعشق الطهي وجلوس عائلتي حول المائدة

لا تكتفي نجمة هوليوود جوليا روبرتس بالوقوف أمام الكاميرا، بل تحب أيضاً الوقوف أمام الموقد.

وقالت الممثلة الأميركية الشهيرة (57 عاماً) في تصريحات لصحيفة «أوغسبورغر ألجماينه» الألمانية أمس: «أنا أطبخ طوال الوقت - في موقع التصوير وأيضاً في المنزل.. الجوع يأتي تقريباً كل أربع ساعات، لذا فإن الطبخ عندي عملية دورية تماماً. الطبخ بالنسبة لي شيء مملوء بالمحبة والأصالة». وأوضحت جوليا روبرتس أنها كانت تطهو بنفسها لفريق العمل أثناء تصوير فيلمها الجديد «أفتر ذا هانت»، الذي تجسد فيه دور أستاذة أدب تمر بأزمة شخصية ومهنية.

وأضافت النجمة الحائزة جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم «إيرين بروكوفيتش»: «أعشق جلوس عائلتي كلها معاً حول المائدة، فهذا بالنسبة لي سعادة حقيقية. الطعام لا يحتاج إلى تعقيد، بل إلى أصالة - مكونات طازجة ورفقة طيبة، وهذا كافٍ تماماً».

وأبدت الممثلة حماسها لإعادة تدريس مادة كانت تحبها قديماً، وهي الاقتصاد المنزلي. وتابعت: «سأعيد هذا المقرر فوراً لو كان الأمر بيدي. قد يبدو الأمر طرازاً قديماً، لكنه يتعلق بأشياء نحتاجها في الحياة، الطبخ، الخَبز، الكيّ، تحرير الشيكات. أنا أحب ذلك! تلك مهارات حياتية حقيقية».