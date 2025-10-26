حديقة بوفال تودع زوجاً من الباندا قبل عودتهما إلى الصين

سيعود زوج الباندا العملاقان هوان هوان ويوان تشي، نجما حديقة حيوان بوفال الفرنسية، إلى الصين الشهر المقبل للتقاعد، تاركين وراءهما توأماً وُلدا خلال فترة إقامتهما التي استمرت 13 عاماً بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية.

وتقول الحارسة دلفين بوفرو، التي اعتنت بهما منذ وصولهما في عام 2012، إنها تعتز بكل لحظة متبقية قبل رحيلهما الذي جاء بسبب معاناة هوان هوان من متاعب صحية في الكلى.

وقالت قبل دخول الباندا إلى الحجر الصحي قبل رحلة العودة إلى الصين: «إنهما حيوانان مميزان للغاية، وكونت رابطة قوية معهما منذ البداية».

وأضافت: «سنعتني بهما كل يوم، وقبل كل شيء سنتأكد من أنهما بخير خلال هذه الفترة. وبالطبع سنعمل على الاستفادة القصوى من وقتنا معهما قبل رحيلهما».

وخلال الشهر الماضي، أعلنت حديقة الحيوان، التي تبعد 250 كيلومتراً جنوبي باريس، أن الثنائي سيغادران في نهاية نوفمبر المقبل بسبب متاعب صحية في الكلى لهوان، مشيرة إلى أن هذه ستكون الفرصة الأخيرة لهما للسفر.

وكانت بكين قد أعارت هوان هوان ويوان تشي، وكلاهما يبلغان من العمر الآن 17 عاماً، إلى فرنسا في 2012، حيث تم الترحيب بوصولهما كعلامة على دفء العلاقات الدبلوماسية. وخلال فترة وجودهما في فرنسا أنجبا توأماً سيبقى في بوفال.