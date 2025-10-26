ألمانيا: دعوات لحظر تربية الدواجن في الهواء الطلق

دعت مجموعة تمثل مربي الدواجن في ألمانيا إلى تعزيز حماية قطعانهم مع الانتشار السريع لإنفلونزا الطيور في مختلف أنحاء البلاد.

وقال جيورج هايتلينغر، من رابطة صناعة الدواجن في ولاية بادن-فورتمبرغ بجنوب غرب ألمانيا، إن الأولوية القصوى يجب أن تكون لمنع انتشار الفيروس، وحماية الحيوانات، وتجنب الأضرار الاقتصادية، داعياً إلى فرض إلزام وطني بإبقاء الدواجن داخل الحظائر.

وأوضح أن إصدار مرسوم بهذا الأمر من شأنه إبقاء الدواجن التي تُربى في الهواء الطلق داخل حظائر مغلقة أو أقفاص مغطاة.

ورغم أن هذا المرض الحيواني ينتشر في ألمانيا على مدار العام، تزداد وتيرة العدوى به مع هجرة الطيور في فصل الخريف. ويقدّر معهد «فريدريش لوفلر» في ألمانيا أن هناك أكثر من 200 ألف دجاجة وإوزة وبطة وديك رومي تم إعدامها والتخلص منها حتى الآن هذا الخريف عقب تفشي إنفلونزا الطيور.