" اللوفر" ينقل كنوزه الثمينة إلى بنك فرنسا بعد حادثة السرقة

ذكرت إذاعة “آر.تي.إل” الفرنسية أن متحف اللوفر أقدم على نقل عدد من أثمن مجوهراته إلى بنك فرنسا، في أعقاب عملية سرقة وقعت في وضح النهار الأسبوع الماضي .

ونقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة أن عملية النقل شملت بعض القطع الثمينة من معرض أبولو في المتحف، الذي يضم جواهر تعود للحقبة الملكية، وتمت أمس “الجمعة” وسط إجراءات أمنية استثنائية وبمرافقة وحدة خاصة من الشرطة الفرنسية.

وكان مجموعة من اللصوص قد اقتحموا متحف اللوفر في باريس عبر إحدى النوافذ وتمكنوا من سرقة قطع مجوهرات قبل أن يلوذوا بالفرار على متن دراجات نارية .