العراق يعلن حظر لعبة "روبلكس" حرصًا على القيم الأخلاقية

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، حظر لعبة روبلكس داخل العراق، بقرار من المحكمة الاتحادية العليا.

ووفق بيان صادر عن الوزارة قبل أيام، فإنه "حرصًا من وزارة الاتصالات على حماية الأمن المجتمعي وصون القيم الاخلاقية والتربوية للأسرة والأطفال والحفاظ على سلامة مستخدمي خدمات الإنترنت في العراق، تعلن الوزارة عن حظر لعبة روبلكس داخل البلاد استنادًا إلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا".

وأضاف البيان: "ويأتي هذا القرار بعد دراسة مستفيضة ورصد ميداني أظهر أن اللعبة تتضمن عددًا من المخاطر الأمنية والاجتماعية والسلوكية من بينها إتاحة التواصل المباشر بين المستخدمين بشكل يعرض فئة الأطفال والمراهقين إلى محاولات استغلال أو ابتزاز إلكتروني واحتواء بعض محتويات اللعبة على مشاهد وسلوكيات تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية وانتشار روابط مزيفة ومنصات غير رسمية تدعي تقديم مكافآت داخل اللعبة وتستخدم في سرقة البيانات والمعلومات الشخصية وتشجيع المستخدمين على عمليات شراء داخلية متكررة تسبب أعباء مالية على الأسر العراقية، إضافة إلى تزايد حالات الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية بين المستخدمين الصغار نتيجة الاستخدام المفرط للعبة".

وشددت الوزارة في بيانها على "استمرارها في رصد ومتابعة التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي قد تمس القيم الأخلاقية أو تهدد سلامة المستخدمين بالتنسيق مع الجهات المختصة".