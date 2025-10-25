«الداخلية» المصرية تصدر بياناً بشأن فيديو «الاعتداء على مسن» بالسويس

كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، عن ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالهما سيدة تستغيث من قيام شخصين بالتعدي على والدها المسن بالضرب، ومنعهما من دخول العقار محل سكنهما بمحافظة السويس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، موضحة أنه تم تحديد هوية المسن الظاهر في مقطع الفيديو (64 عامًا- مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين)، وبسؤاله، قرر أن شخصين هما «تاجر ملابس وشقيقه» تعديا عليه بالضرب ومنعاه من دخول العقار محل سكنه لرغبتهما في طرده وأسرته من الشقة التي يقيم بها، والمستأجرة من والدهما.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.