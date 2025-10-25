مصر.. تفاصيل جديدة في واقعة صفعة "مسن السويس"

قالت شقيقة زوجة مسن في محافظة السويس المصرية الشيخ غريب، الذي تعرض لواقعة اعتداء، إن المتهمين بارتكاب واقعة الاعتداء على المسن وأسرته كانا على علاقة قوية ووطيدة بالأسرة منذ عشرات السنين، ولم يكن هناك أي أزمات أو مشكلات إلا خلال الفترة الأخيرة الماضية، وقالت إن أجهزة التحقيق بدأت بالفعل التحقيق في واقعة مسن السويس بعد إلقاء القبض على المتهميْن وإحالتهما إلى النيابة العامة، موجهة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة القبض عليهما قبل هروبهما.

وكشفت شقيقة زوجة مسن السويس أن شقيقتها، زوجة الشيخ غريب، لم تتوقع ما فعله المتهمان بالأسرة، مشيرة إلى أنها كانت دائمة الدفاع عنهما لما بينهما من علاقة وطيدة على مدار سنوات.

وتابعت في تصريحات لصحيفة «الوطن» المصرية: «أختي اللي ربتهم لأنها متجوزة في الشقة من أكثر من 35 سنة وكان عاصم وأخوه لسه أطفال وكانت بتعاملهم معاملة كأنهم أولادها بالضبط وكانت علاقتهم مع بعض قوية جدا، إلى أن حدثت المشكلات الأخيرة مع الأسرة».

وقالت شقيقة زوجة مسن السويس إن كلَ مَن حاول التدخل في هذه الواقعة على مدار الأيام الماضية، ناله جزء من الاعتداء، مشيرة إلى أن المتهمين اعتديا عليها بالضرب خلال محاولتها فض مشادة نشبت بينهما قبل يومين في نفس المكان.

وتابعت «حتى ابني أثناء محاولته منع المتهميْن من اقتحام الشقة على أختي وبنتها قبل يومين في ظل غياب الأسرة، تم الاعتداء عليه وأصيب بجرح في يده استلزم جراحة في أحد المستشفيات».

وكان قد توجه الشيخ غريب، مسن السويس، بعد تحريره محضر الاعتداء بقسم الشرطة إلى المستشفى لإجراء جلسة غسيل كلوي، حيث إنه يعاني من فشل في الكلى، ويضطر لإجراء جلسات غسيل 3 مرات أسبوعيا.