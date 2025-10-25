دعا مستخدميه للبدء في اختيار الإسم المفضَّل .. "واتساب" قريباً بـ"اسم المستخدم" دون رقم الهاتف

تعتزم شركة "واتساب" إطلاق خدمة أسماء المستخدمين قريبًا، حيث تقوم حاليًا باختبار وظيفة حجز الأسماء في النسخة التجريبية من تطبيق التراسل الفوري الشهير، بحسب ما أوردت مدونة "وابيتا إنفو".

وذكَرت المدوّنة، المتخصّصة في تحليل إصدارات "واتساب"، أنّه يتعيّن على المستخدم البدء في التفكير في اختيار اسم مفضَّل له، والتفكير أيضًا في البدائل الممكنة في حال عدم التمكُّن من حجز الاسم المفضّل".

وقالت: "سيقتصر اسم المستخدم على الحروف الصغيرة والأرقام والنقاط والشرطات السفلية، ويجب أنْ يحتوي اسم المستخدم على حرف صغير واحد على الأقل. وغير مسموح استعمال الأسماء التي تبدأ بالاختصار "www.."".

وأضافت المدونة أنّه "سيتم تأمين جميع أسماء مستخدمي "واتساب" المستقبلية بشكل اختياري بواسطة رقم تعريف شخصي "بي أي أن" (PIN)، وهذا يعني أن مجرّد معرفة اسم المستخدم لا تكفي للتواصل مع جهات الاتصال الجديدة، لكنْ يجب معرفة كود رقم التعريف الشخصي المعني وإدخاله قبل إتاحة التواصل مع المستخدم".

من جهتها، أعلنت "واتساب" عن أنّ "وظيفة أسماء المستخدمين تعمل على تعزيز جوانب الأمان وحماية البيانات؛ لأنّ معرفة الرقم الهاتفي أصبحت حجة للتواصل مع أيّ شخص دون موافقته، علاوة على إلغاء خيار الاتصال خارج تطبيق التراسل، ولا يجب على المستخدم مشاركة رقم هاتفه الجوّال مع الآخرين".

جدير ذكره، أنّ شركة "سيغنال" (Signal)، المنافسة لـ"واتساب"، طرحت وظيفة أسماء المستخدمين كطريقة بديلة آمنة للتواصل مع بداية عام 2024، ويمكن تغيير اسم المستخدم في أيّ وقت أو حتى حذفه تمامًا.